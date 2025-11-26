Senado despacha Ley de Presupuestos 2026: Se destinarán $5 mil millones más en seguridad - Chilevisión

Hace algunos minutos el Senado votó y despachó la Ley de Presupuestos 2026. La iniciativa, respaldada con 27 votos a favor y uno en contra, está marcada por importantes aumentos en seguridad, como PDI y Carabineros, que recibirán más de $5 mil millones de pesos, así como reforzamientos en salud, educación y vivienda. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que la ley se aprobó "honrando nuestra tradición republicana" y valoró "la generosidad y la posibilidad de ponerse de acuerdo a partir de las diferencias".