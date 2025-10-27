Carabinera fue atropellada en Renca en medio de control vehicular: Sujetos huían de un robo - Chilevisión

La funcionara se encontraba en un operativo vehicular, cuando fue embestida por un vehículo que, presumiblemente, escapaba de un robo cometido en la comuna de Cerro Navia.

Una funcionaria de Carabineros fue atropellada durante la tarde de este lunes cuando realizaba un control vehicular en la comuna de Renca, región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, el heccho ocurrió en el sector de calle Tenderini con Felipe Gebbauer, donde personal policial estaba llevando a cabo un operativo.

Fue ahí cuando Carabineros intentó fiscalizar un auto en el que presuntamente iban sujetos que habían protagonizado un robo a un camión minutos antes en la comuna de Cerro Navia.

Sin embargo, el conductor del vehículo intentó evitar el control y atropelló a una Sargento, pasando a llevar a otro funcionario con la maniobra.

Sujetos quedaron detenidos

La funcionara quedó con diversas lesiones de cáracter leve y se encuentra fuera de riesgo vital.

El vehículo con el que protagonizaron el atropello fue encontrado en el sector de Lo Boza, comuna de Renca y hasta el momento hay dos detenidos.