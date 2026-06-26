AHORA | Cancillería confirma muerte de chileno tras terremoto en Venezuela

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ya tomó contacto con los familiares de la víctima para brindar apoyo en medio de la emergencia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este viernes el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena a raíz de los terremotos que afectaron a Venezuela esta semana y que han dejado centenares de víctimas fatales.

A través de un comunicado, la Cancillería informó que ya tomó contacto con los familiares de la víctima para brindar apoyo en medio de la emergencia.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar que se ha confirmado el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela “, señaló la cartera.

Asimismo, agregó que “la Cancillería se encuentra en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención”.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado antecedentes sobre la identidad de la persona fallecida.

El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar que se ha confirmado el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena en los terremotos en Venezuela. La Cancillería está en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención. — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) June 26, 2026

Tragedia en Venezuela deja cientos de víctimas

La muerte del ciudadano chileno se produce en el contexto de la emergencia provocada por los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, provocando graves daños en distintas zonas del país, especialmente en el estado costero de La Guaira.

Según el último balance entregado por las autoridades venezolanas, la catástrofe ha dejado al menos 920 personas fallecidas y más de 3.300 heridas.

Además, decenas de personas continúan desaparecidas o atrapadas bajo estructuras colapsadas, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate.