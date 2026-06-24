VIDEOS | Momentos de terror aeropuerto de Venezuela: Así se sintió el fuerte temblor en Caracas

Usuarios en redes sociales reportaron los daños producidos en gran parte de Caracas y en especial en el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar.

Dos fuertes sismos sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles, causando graves daños en estructuras y provocando el colapso de varios edificios.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) precisó que los temblores se percibieron pasadas las 18:00 y alcanzaron los 7,1 y 7,5.

El epicentro tuvo lugar en al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros al oeste de Caracas, ciudad que fue una de las más afectadas.





Debido a la magnitud del sismo se produjo el colapso de varios edificios y viviendas en la capital, según registros que compartieron a través de redes sociales.

Uno de los momentos de mayor terror durante los temblores tuvo lugar al interior d el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar , donde se pudo ver a la gente escapando corriendo en medio de una nube de polvo.

En las imágenes se aprecian tensos momentos en los que los presentes corrían al interior del aeropuerto, en medio movimiento telúrico que remeció a la zona.

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026