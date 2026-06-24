ACTUALIZACIÓN | Fuerte temblor en Venezuela: SHOA descarta alerta de tsunami para Chile

El movimiento telúrico se registró pasada las 18 horas y se percibió también en sectores de Colombia, el Caribe Neerlandés, Curazao y Aruba.

Un fuerte temblor de magnitud 7,1 golpeó a Venezuela la tarde de este miércoles.

De acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el temblor se produjo a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, cerca del estado de Carabobo, en el centro del país.

El movimiento telúrico se registró a las 18:04 horas a una profundidad de 13.2 km.





Según reportes preliminares, el temblor se percibió en lugares como Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas, Portuguesa y sectores de Colombia, el Caribe Neerlandés, Curazao y Aruba.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) activó una alerta de tsunami para Venezuela y zonas insulares cercanas al lugar del sismo 7.1, incluyendo Puerto Rico e Islas Vírgenes.

SHOA descarta tsunami en Chile

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la posibilidad de tsunami en las costas de Chile producto del sismo en Venezuela.

“Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, indicaron desde el organismo.