VIDEO | “¡Hermano, sale, es peligroso!”: Impactantes registros muestran daños tras fuerte temblor en Venezuela

Usuarios en redes sociales dieron cuenta de los graves daños y problemas de infraestructura registrados en el país tras el fuerte temblor.

La tarde de este miércoles un fuerte temblor de 7.1 sacudió a Venezuela y provocó alerta de tsunami para costas del Caribe.

El movimiento telúrico se registró a las 18:04 horas (hora de Chile) al suroeste de Morón,y se percibió en sectores de Colombia, el Caribe Neerlandés, Curazao y Aruba.

Debido a la magnitud se levantó alerta de tsunami para Venezuela, Puerto Rico e Islas Vírgenes.





En redes sociales varios usuarios compartieron diversos registros de los graves daños que dejó el sismo a lo largo del país, especialmente en Caracas donde se sintió el mayor impacto.

Videos e imágenes dieron cuenta de la caída de varios edificios e importante deterioro en la infraestructura.

Graves daños tras temblor en Venezuela

A powerful 7.1-magnitude earthquake just struck Altamira, Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wFsX2GwrHs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026