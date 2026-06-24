VIDEO | “¡Hermano, sale, es peligroso!”: Impactantes registros muestran daños tras fuerte temblor en Venezuela
Usuarios en redes sociales dieron cuenta de los graves daños y problemas de infraestructura registrados en el país tras el fuerte temblor.
La tarde de este miércoles un fuerte temblor de 7.1 sacudió a Venezuela y provocó alerta de tsunami para costas del Caribe.
El movimiento telúrico se registró a las 18:04 horas (hora de Chile) al suroeste de Morón,y se percibió en sectores de Colombia, el Caribe Neerlandés, Curazao y Aruba.
Debido a la magnitud se levantó alerta de tsunami para Venezuela, Puerto Rico e Islas Vírgenes.
En redes sociales varios usuarios compartieron diversos registros de los graves daños que dejó el sismo a lo largo del país, especialmente en Caracas donde se sintió el mayor impacto.
Videos e imágenes dieron cuenta de la caída de varios edificios e importante deterioro en la infraestructura.
Graves daños tras temblor en Venezuela
A powerful 7.1-magnitude earthquake just struck Altamira, Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wFsX2GwrHs
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026
Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP
— Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026
Caracas Maiquetia Aeropuerto #temblor #sismo. pic.twitter.com/5Jr2mydzaS
— 𝑲𝐚𝐢𝐫𝐨𝐬®™ (@12Kairos09) June 24, 2026
Aqui hay otro video donde se ve que se cayeron varios edificios con el temblor eso es donde la guaira? pic.twitter.com/DVVPpBsAra
— Rober (@robsoto1511) June 24, 2026