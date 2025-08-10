 Ahora se llama Renzo: La historia de “Luis Miguel”, caballo rescatado de banda “carreta chorros” - Chilevisión
10/08/2025 13:14

Ahora se llama Renzo: La historia de “Luis Miguel”, caballo rescatado de banda “carreta chorros”

Luego de recibir la atención veterinaria correspondiente, el animal fue adoptado por una familia y rebautizado como "Renzo".

Publicado por Gabriela Valdés

"Luis Miguel", el caballo que utilizaban los delincuentes conocidos como "carreta chorros", fue adoptado por una familia.

Esto luego de que hace unos días Carabineros detuviera a los dos individuos, quienes se dedicaban a cometer robos a bordo de una carreta en Talcahuano, región del Biobío.

"Luis Miguel" fue adoptado

Los delincuentes robaban equipos tecnológicos y, recientemente, fueron sorprendidos sustrayendo las rejas perimetrales a lo largo de la vía férrea por donde circula el Biotren, en el sector de Las Higueras o El Arenal.

Tras estos hechos, los propietarios de “Luis Miguel” fueron detenidos y formalizados, quedando con arresto domiciliario nocturno.

Después de la detención, el caballo quedó bajo el cuidado de Carabineros, quienes junto al municipio de Talcahuano solicitaron a la Fiscalía su traslado para recibir atención veterinaria y evitar que sea utilizado nuevamente en actos ilícitos.

Posteriormente, fue adoptado por una familia y renombrado como "Renzo".  

