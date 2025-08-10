Ahora se llama Renzo: La historia de “Luis Miguel”, caballo rescatado de banda “carreta chorros” - Chilevisión

Luego de recibir la atención veterinaria correspondiente, el animal fue adoptado por una familia y rebautizado como "Renzo".

"Luis Miguel", el caballo que utilizaban los delincuentes conocidos como "carreta chorros", fue adoptado por una familia.

Esto luego de que hace unos días Carabineros detuviera a los dos individuos, quienes se dedicaban a cometer robos a bordo de una carreta en Talcahuano, región del Biobío.

"Luis Miguel" fue adoptado

Los delincuentes robaban equipos tecnológicos y, recientemente, fueron sorprendidos sustrayendo las rejas perimetrales a lo largo de la vía férrea por donde circula el Biotren, en el sector de Las Higueras o El Arenal.

Tras estos hechos, los propietarios de “Luis Miguel” fueron detenidos y formalizados, quedando con arresto domiciliario nocturno.

Después de la detención, el caballo quedó bajo el cuidado de Carabineros, quienes junto al municipio de Talcahuano solicitaron a la Fiscalía su traslado para recibir atención veterinaria y evitar que sea utilizado nuevamente en actos ilícitos.

Posteriormente, fue adoptado por una familia y renombrado como "Renzo".