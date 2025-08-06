Emergencia en Coronel: Bus con 26 escolares cayó a una zanja - Chilevisión

El siniestro se habría producido por un supuesto fallo en los frenos, motivo por el que la máquina se precipitó hacia una zanja.

Un microbús, en el que iban 26 escolares y dos adultos a bordo, sufrió un accidente de tránsito en Coronel, en la región del Biobío, durante la tarde de este miércoles.

Según reportaron medios locales, el siniestro se produjo después de que el conductor perdiera el control de la máquina por una falla mecánica en los frenos.

Fue tras eso que el vehículo se salió de la vía y se precipitó desde una cuesta hacia una zanja, utilizada como un supuesto basural irregular.

Luego de los avisos de vecinos y testigos, personal de emergencias —concretamente del SAMU y Bomberos— concurrió al lugar para atender a los ocupantes afectados.

En ese sentido, no se reportaron lesionados graves y los pasajeros, que en principio serían todos menores de edad, fueron sometidos a controles preventivos.

Se espera que durante los próximos minutos inicien las indagatorias para establecer causas y eventuales responsabilidades de este episodio.