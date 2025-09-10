 Boca abajo y con el cuerpo morado: Familiar revela nuevos antecedentes de chilena hallada muerta en Nueva York - Chilevisión
10/09/2025 13:43

Boca abajo y con el cuerpo morado: Familiar revela nuevos antecedentes de chilena hallada muerta en Nueva York

A pesar de que ya pasó una semana, su familia mantiene varias interrogantes ya que el informe forense aún no detalla la causa de la muerte. 

Conmoción y muchas dudas hay entorno a la muerte de Lorena Soto Lobos, chilena de 43 años oriunda de El Tabo, y quien fue encontrada sin vida en su departamento en Nueva York, Estados Unidos. 

Se informó que el deceso de Soto fue el 3 de septiembre luego de ser encontrada por su pareja, sin embargo, y a pesar de que ya pasó una semana, su familia mantiene varias interrogantes ya que el informe forense aún no detalla la causa de la muerte. 

En conversación con El líder de San Antonio su tía Julia entregó nuevos antecedentes, como que Lorena llevaba un año en Estados Unidos y que se encontraba con tratamiento médico por un problema de salud en la columna, la cual requería una operación.

Familia de chilena muerta en Nueva York entregó nuevos antecedentes

"Me llamaron y me dijeron que la habían encontrado en el suelo, boca abajo, con el cuerpo morado", manifestó Julia al citado medio. 

"Nadie entiende qué pasó, porque ella estaba bien, contenta. Incluso había subido una foto diciendo que se sentía mejor", indicó. 

Además, la familiar dio a conocer otro problema que enfrentan, ya que necesitan una cifra millonaria para repatriar el cuerpo. 

"Primero se nos habló de 25 millones de pesos, aunque una funeraria en Nueva York ofreció el servicio por casi 8 millones. Es una suma que para nosotros es imposible. Por eso pedimos ayuda, porque sus hijos necesitan despedirse de ella", agregó. 

