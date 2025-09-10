Boca abajo y con el cuerpo morado: Familiar revela nuevos antecedentes de chilena hallada muerta en Nueva York - Chilevisión

A pesar de que ya pasó una semana, su familia mantiene varias interrogantes ya que el informe forense aún no detalla la causa de la muerte.

Conmoción y muchas dudas hay entorno a la muerte de Lorena Soto Lobos, chilena de 43 años oriunda de El Tabo, y quien fue encontrada sin vida en su departamento en Nueva York, Estados Unidos.

Se informó que el deceso de Soto fue el 3 de septiembre luego de ser encontrada por su pareja, sin embargo, y a pesar de que ya pasó una semana, su familia mantiene varias interrogantes ya que el informe forense aún no detalla la causa de la muerte.

En conversación con El líder de San Antonio su tía Julia entregó nuevos antecedentes, como que Lorena llevaba un año en Estados Unidos y que se encontraba con tratamiento médico por un problema de salud en la columna, la cual requería una operación.

Familia de chilena muerta en Nueva York entregó nuevos antecedentes