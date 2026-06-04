BancoEstado actualiza estado de sus servicios tras falla masiva que mostró cuentas en $0

Desde la entidad bancaria aclararon en un comunicado que “en ningún momento se comprometió la integridad de los fondos depositados ni la seguridad de los datos personales” de los clientes.

En horas de este jueves, BancoEstado publicó un comunicado en el que abordó el problema que este martes mantuvo a miles de clientes con fallas en la visualización de los saldos y, en muchos casos, sin poder acceder a sus fondos.

“Sabemos que esta situación generó preocupación e inconvenientes para muchas personas que utilizan nuestros servicios para realizar pagos, compras, transferencias y otras operaciones cotidianas”, reconocieron.

En esa línea, según explicó la institución bancaria, el evento “fue detectado y contenido oportunamente por nuestros equipos especializados”, descartando que se hayan visto comprometidos el dinero y los datos personales de los clientes.





En ese sentido, aunque afirmaron que las “incidencias ya han sido subsanadas”, adelantaron que siguen “ejecutando procesos adicionales de revisión y ajuste para garantizar plenamente la normalidad” de las operaciones.

“Como BancoEstado, hemos mantenido un monitoreo permanente de la situación y continuaremos trabajando para fortalecer nuestros procesos y evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir”, aclararon en la misiva.

Junto con “agradecer la comprensión” y reiterar las “disculpas por los inconvenientes”, la entidad recalcó que mantiene abiertos sus canales de atención para resolver consultas o reclamos en su sitio web y en su call center (600 200 7000).