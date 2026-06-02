“¿Dónde está mi dinero?”: Clientes de BancoEstado reportan que continúan con saldo $0 en sus cuentas

Desde BancoEstado señalaron que “equipos especializados se encuentran trabajando con la máxima prioridad para corregir a la brevedad esta situación”.

Usuarios de BancoEstado han reportado en redes sociales que continúan con problemas en la aplicación de celular de la entidad, en concreto, con el saldo que aparece en sus cuentas.

A través de la plataforma X, los usuarios han manifestado su preocupación al ver sus cuentas sin saldo, es decir, en $0. Además, varios internautas han acusado que no se ven reflejadas sus últimas transacciones.

La alerta también la abordó el senador Juan Luis Castro: “Desde tempranas horas he recibido mensajes de vecinos de la región que alertan sobre problemas en la visualización de sus saldos en cuentas de BancoEstado“, escribió en redes sociales.

“Ya me comuniqué con el subgerente regional de O’Higgins, quien me informó que están trabajando para resolver el problema. He solicitado que esta situación se solucione lo antes posible”, añadió.





Preocupación en redes por BancoEstado

Los reportes se multiplicaron tanto en redes sociales como en los canales oficiales del banco, donde numerosos clientes expresaron preocupación por la situación.

“¡Ahora la situación es peor! Tengo saldo en negativo, o sea ahora yo le debo al banco desde mi cuenta vista, que no autoriza sobregiros, imposible”, comentó una usuaria del banco.

“¿Aún no soluciona el problema? Esto no es posible, miles de personas no pueden ni pagar sus cuentas o comprar algo para comer. ¿Hasta que hora van a estar así?”, preguntó otro.

Otra afectada consultó: “¿Dónde esta mi plata, BancoEstado? Me aparecen dineros en el ítem retenciones y tengo todos mis saldos en negativo“.

A través de un comunicado, desde BancoEstado señalaron que “equipos especializados se encuentran trabajando con la máxima prioridad para corregir a la brevedad esta situación”.

“Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar a nuestros clientes. Continuaremos informando oportunamente sobre la evolución de esta situación a través de nuestros canales oficiales”, agregaron.

Donde esta mi plata @BancoEstado me aparecen dineros en el ítem retenciones y tengo todos mis saldos en negativo 🥲 — Daniela Mabel 🌳 (@Danimabeljg) June 2, 2026

@BancoEstado en la mañana me di cuenta en mis cuentas q faltaba dinero y llame y me dijeron q estaba todo bien y me dieron otro numero q no me contestaron nunca y ahora volvio peor tengo en contra casi un millon en una cuenta tidos mis saldos mal. — juan carlos (@cbjotala) June 2, 2026

Ya y? Me faltan 700 lukas que me transfirieron ayer y aun no aparecen, me faltan 200 que tenia y el saldo en -250.000, crees que me importa de donde viene el error????? Quiero y necesito mi plata — Celestina (@jof_caro) June 2, 2026

Me da más rabia la gente que dice “tranqui si es una falla del sistema 😋” WEON LITERAL NO PUEDO HACER NADA PORQUE ME QUEDÉ SIN SALDO, no tengo fondos en otro lado, no puedo comprar nada, pagar nada, csmmmmm qué desesperación!!! Y ha sido todo el día!!! — Macarena Espinoza (@Mackabraa) June 2, 2026