Balance de Semana Santa: Carabineros reporta 3 muertos y 86 detenidos

Los detenidos por manejar bajo el efecto de estupefaciones y/o alcohol tuvieron un importante incremento en comparación al primer balance de tránsito.

Un nuevo balance entregado por Carabineros en torno al fin de semana largo de Semana Santa registró un gran incremento en la cantidad de conductores detenidos, principalmente por manejar bajos los efectos del alcohol y/o las drogas.

En esta actualización se notificaron los primeros fallecidos en lo que va del feriado religioso.

Segundo balance de tránsito de Semana Santa

De acuerdo con el teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura Tránsito y Carreteras, desde el pasado jueves a las 15:00 horas hasta el viernes a las 00:00 horas, 286 mil vehículos dejaron la capital, lo que sería aproximadamente un %10 menos de lo esperado.

Respecto a los 35 mil controles que ha realizado personal policial, 7.856 de estos fueron fiscalizaciones para encontrar conductores bajo los efectos del alcohol y las drogas.





Sobre esto último, se reportó un total de 86 arrestos, entre ellos, 65 personas fueron detenidas por alcoholtest positivo, mientras que otros 21 fueron detenidos por manejar drogados.

Por otra parte, se registró la detención de tres conductores por exceder en 60 km/hr el máximo permitido, llegando a transitar a 180 km/hr.

En torno a los fallecidos, se informó que tres personas murieron en lo que va del feriado, dos de ellos tras ser atropellados y uno durante una colisión. Sobre las víctimas, una pertenecía a la región de Antofagasta, mientras que los otros dos fallecidos eran de la región Metropolitana.