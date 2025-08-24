Bajaron de peso para salir entre barrotes: Revelan plan de escape de los tres reos recapturados - Chilevisión

El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, indicó que esta fuga fue planificada con anticipación y que recibieron el apoyo de terceros desde el exterior.

Este sábado fueron recapturados los tres reos que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso el pasado viernes 15 de agosto.

Se trata de Claudio Fornes Vicuña, Jairo González Miranda y Juan González Quezada.

Tras la nueva detención, el Fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, dio detalles de cómo se realizó el procedimiento para identificar su paradero y cómo los reos habrían planeado su escape.

" Esta fuga fue planificada con apoyo del exterior"

“Teníamos un radio posible de dónde podían estar, pero por la extensión de la región de Atacama, no era posible saber con certeza el lugar exacto y por eso se optó por efectuar un control en la carretera”, comenzó señalando Tapia, según consignó radio Bio bío.

Respecto a los planes de los internos que escaparon de la cárcel de Valparaíso, el fiscal señaló que su intención era abandonar el país.

Tapia indicó que “de acuerdo a la información que recopiló OS9, estas personas se dirigían al norte con el propósito de salir del país. Pensaban pasar hacia Bolivia, eso es lo que sabemos por lo que hemos logrado reunir”.

“Creemos que se mantuvieron juntos porque mantenían un mismo plan y probablemente también si alguno de ellos era detenido, corrían el riesgo de que esta persona delatara los planes de los otros”, agregó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Con respecto al escape desde el centro penitenciario, el fiscal señaló que: “Esta fuga fue planificada con apoyo del exterior, con apoyo logístico, con implementos y también con financiamiento. Hay una red de apoyos”

“Ellos bajaron de peso con el propósito de hacer más fácil salir entre los barrotes de la celda y, por lo tanto, sabemos que esto fue una fuga que se planificó con anticipación”, continuó.

Asimismo, se refirió al chofer detenido este sábado e indicó que será necesario indagar si mantenía vínculos con los reos desde antes y durante la fuga, o si su relación con ellos surgió únicamente tras la evasión.



En esa línea, el fiscal también aseguró que uno de los reos tenía el rol de lider.

Tres líneas de investigación

Finalmente, Tapia detalló que como Ministerio Público ahora tienen tres líneas de investigación.

“Una era detener a estas personas, evitar que salieran del país y que terminaran de cumplir la condena. Por otra parte, tenemos otra línea que está destinada a identificar y ojalá a lograr detener a las personas que colaboraron desde el exterior, ya sea logísticamente, con apoyo directo o financiero, para que también cumplan la condena que corresponde por haber participado en estos hechos”, señaló.

“Y una tercera línea tiene que ver con determinar si hubo dolo o negligencia por parte de algún funcionario o exfuncionario de Gendarmería que hubiese facilitado la fuga”, sentenció.