Armada confirma que mujer que murió en Caleta Portales era “servidora naval”

“Las circunstancias en que ocurrieron los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, indicaron desde la institución.

La Armada de Chile confirmó este sábado que la mujer que falleció tras caer al mar en el sector Caleta Portales era una funcionaria de su institución.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado en el que enviaron sus condolencias a la familia y amigos de la “servidora naval”.

Recordemos que la Fiscalía ECOH reveló que, tras ser rescatada por pescadores que estaban en el lugar, el cuerpo de la mujer contaba con heridas cortopunzantes, las cuáles están siendo investigadas.





Qué dijo la Armada de Chile

Según consignó Radio Biobío, la institución marítima no entregó identidad de la víctima, sin embargo, detalló que “las circunstancias en que ocurrieron los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, encontrándose las diligencias bajo reserva por disposición del Ministerio Público“.

“La institución brindará el apoyo necesario para que este lamentable hecho sea prontamente esclarecido“, agregaron en el comunicado.

Sobre la misma, lamentaron “este sensible fallecimiento y expresa sus más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y camaradas de la Servidora Naval, disponiendo el apoyo institucional correspondiente”.