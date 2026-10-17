VIDEO | Revelan imágenes de chilenos que arriesgan pena de muerte tras detención en Bali

Registros de cámaras de seguridad muestran los controles de agentes de Aduanas y policías antes de hallar la cocaína oculta en las mochilas de los chilenos.

Dos chilenos arriesgan la pena de muerte tras ser detenidos en Bali, Indonesia, luego de que fueran sorprendidos con más de cuatro kilos de cocaína ocultos en sus mochilas en el aeropuerto.

Medios internacionales revelaron videos de cámaras de seguridad, en los que se observa a la pareja intercambiando palabras con agentes de Aduanas, mientras se desarrollan distintos controles y revisiones de su equipaje.

Las sospechas surgieron luego que las mochilas pasaran por la revisión de rayos X. Tras una inspección de los funcionarios, se encontraron cuatros paquetes con droga ocultos en compartimientos secretos.

Los chilenos llegaron a Bali el pasado 3 de octubre desde Melbourne, Australia, ciudad a la que habían arribado previamente en un vuelo proveniente de Santiago. En Indonesia los esperaba una persona local, quien también fue detenida.





Chilenos arriesgan pena de muerte en Bali

CHV Noticias conversó con el prefecto en retiro y experto en seguridad, Mauricio Soto, quien explicó que Indonesia contempla algunas de las sanciones más estrictas del mundo para los delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Según detalló, las penas varían dependiendo de la cantidad y de las circunstancias del caso. Incluso la posesión de pequeñas cantidad para consumo personal puede derivar en detenciones de entre cuatro y doce años.

Sin embargo, en este caso, la cantidad incautada de cocaína, considerada una droga dura en Indonesia, podría suponer sanciones que van desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte.

No obstante, Soto señaló que Indonesia no ha aplicado penas de muerte desde el año 2016. Por lo tanto, hay un corredor de la muerte en el que permanecen ciudadanos extranjeros y e indonesios.