Chilenos arriesgan pena de muerte en Bali: Todo lo que se sabe sobre su detención

Los chilenos arribaron desde Melbourne, Australia, y son acusados de intentar ingresar droga escondida en compartimientos especialmente modificados en sus respectivas mochilas.

Dos ciudadanos chilenos fueron arrestados en Bali, Indonesia, luego que agentes de Aduanas en el aeropuerto encontraran unos 4,5 kilos de cocaína en su equipaje.

Este hallazgo habría estado escondido en compartimientos especialmente modificados en sus respectivas mochilas.

Esta pareja llegó a Bali el 3 de octubre desde Melbourne, Australia, sin embargo, primero partieron desde Santiago para luego arribar a Oceanía.

Los medios locales indicaron que los agentes sospecharon de la pareja luego que el equipaje pasara por la revisión de rayos X. Ahí se habrían encontrado cuatro paquetes de plástico negro que contenían polvo blanco en compartimientos secretos en la mochila.





Podría existir un tercer involucrado

De acuerdo a lo publicado por Bali Times, uno de los detenidos declaró que seguía instrucciones de otra persona, por lo que la policía realiza diligencias para dar con su identidad y paradero.

El narcotráfico en esta parte del mundo es muy castigado y las penas son muy altas. Por esta razón y en caso de ser declarados culpables, los detenidos podrían ser condenados a pena de muerte.