Avalancha en Laguna del Inca: Senapred confirma cuatro fallecidos

Equipos de emergencia, entre ellos Bomberos, Carabineros y personal del SAMU, trabajan en la zona afectada.

Una avalancha se registró durante la tarde de este sábado en el sector de Laguna del Inca, en la comuna de Los Andes, cerca del Centro de Ski Portillo.

Senapred informó que hay cuatro personas fallecidas y cuatros lesionadas , “sin descartar la existencia de otras personas atrapadas en el lugar”.

Ante la emergencia, las personas heridas están siendo trasladadas a diversos centros asistenciales por personal SAMU.

Hasta el momento, se desconoce su estado de salud, mientras que la gravedad de sus lesiones se mantiene en reserva.





Bomberos continúa con los operativos de rescate agreste en el lugar. Además, Carabineros trabaja en conjunto con una brigada aeropolicial.

También se encuentra personal del Sistema Integrado Cristo Redentor y del centro de esquí, junto a Senapred Regional.

La Delegación Presidencial informó que el Hotel Portillo está cerrado desde el 12 de octubre por riesgo de aludes.

Pese a la medida, los excursionistas chilenos subieron al sector, donde se produjo la avalancha que terminó con un desenlace fatal.