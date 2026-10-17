Era el más grande de la historia: Falso terremoto 9.9 obliga a agencia japonesa a ofrecer disculpas

El sismo fue notificado de una magnitud más alta de la real y en otro espacio geográfico.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió una disculpa pública luego de difundir una alarma de emergencia por un terremoto magnitud 9.9 , que habría sido el más grande de la historia, superando los 9.5 registrados en Valdivia en 1960.

A las 12.40 horas (hora local) del viernes 16 de octubre se emitió una alerta en las regiones de Hokkaido, Tohoku, Kanto, Hokuriku, Koshinetsu y Tokai, además de las islas Izu.

Ahí, solo se pedía mantener la calma y buscar refugio, mientras que en el sitio web de la entidad se consignaba que el supuesto fuerte movimiento telúrico tenía magnitud 9.9.

Diez minutos más tarde se emitió un nuevo aviso para notificar a la población que se había cancelado la emergencia por un terremoto.





Agencia Meteorológica de Japón ofrece disculpas

Tras el grave error, la institución brindó una conferencia de prensa, donde un funcionario afirmó: “Emitimos una alerta sísmica de emergencia con valores estimados excesivamente elevados. Pedimos profundas disculpas por las molestias. Lo sentimos sinceramente”.

Se agregó que la confusión se originó porque se equivocaron de lugar, ya que el movimiento sísmico ocurrió en la península rusa de Kamchatka, con una magnitud de 6.9, mientras que la agencia japonesa situó su epicentro cerca de las islas Kuriles, en dirección nordeste de Hokkaido.

Este error no es el primero de la Agencia Meteorológica de Japón, ya que en 2013 se dio aviso de un terremoto magnitud 7.8 en la prefectura de Nara, para luego anunciar que en realidad se trataba de una intensidad mucho menor.