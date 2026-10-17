17/ 10/ 2026 16:13

VIDEO | Árbol cayó sobre un auto en Villa Alemana: Tres personas resultaron heridas

Cerca de la medianoche de este sábado, un eucalipto cayó desde un costado de una calle en Villa Alemana sobre un vehículo que circulaba con tres personas en su interior. Los ocupantes resultaron con lesiones leves producto del impacto. El árbol también derribó un poste del tendido eléctrico, lo que dejó a los vecinos sin suministro durante aproximadamente dos horas. Durante esta tarde, se realizan los trabajos para retirar el árbol.