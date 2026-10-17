17/ 10/ 2026 14:34

Detienen a dos médicos por emitir 20 mil licencias falsas en La Serena

Dos médicos de La Serena, de 30 y 40 años, fueron detenidos durante este viernes tras un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) por la presunta comercialización de licencias médicas sin diagnósticos previo. Ambos hombres están son investigador por la presunta emisión de más de 20 mil documentos entre el 2023 y el 2026, fraude que estaría avaluado en más de $11 mil millones. Según los antecedentes, estos sujetos cobraban entre $70 mil y $120 mil por cita médica, una de las cuales duró 8 minutos.