Paris Beauty 2026: Evento de belleza reunirá a 10 mil asistentes y más de 80 marcas

Con la presencia de más de 80 marcas presentes y 4.000 m² de experiencias, el evento ofrecerá lanzamientos, activaciones, asesorías y espacios para descubrir y disfrutar las últimas tendencias en belleza, perfumería y cuidado personal.

Entre este 16 y 18 de octubre se estará desarrollando una nueva edición de Paris Beauty Fest, la feria de belleza más grande de Chile. Tras reunir a más de 5.000 personas en su edición 2025, este año el evento espera duplicar su convocatoria y recibir cerca de 10.000 asistentes, consolidándose como el encuentro de belleza más importante del país.

La experiencia se desplegará en un espacio de 4.000 m² para reunir a más de 80 marcas en un espacio exclusivamente dedicado para vivir una experiencia. A ellas se suman 12 emprendimientos chilenos vinculados a la industria de la belleza, que presentarán sus propuestas y se conectarán directamente al público asistente.

Pilar Sánchez, gerente de Marketing de Paris, destacó que la propuesta está especialmente pensada “para vivir una experiencia integral, donde nuestros clientes puedan descubrir las últimas tendencias, conocer nuevos lanzamientos, probar sus productos favoritos y disfrutar junto a las principales marcas de la industria”.

Además, destacó que en esta versión también habrá “servicios y experiencias pensadas para el público masculino, que cada vez tiene más presencia en esta categoría”.

Los asistentes podrán disfrutar de servicios como: colorimetría, análisis facial y capilar, descubrir sus familias olfativas, make up, peinado y barbería. Además, podrán conocer algunas de las principales novedades que llegarán a Paris, entre ellas Givenchy makeup, Lulab, Oura Ring, nuevos perfumes árabes y perfumería de autor.

TikTok llega a Paris Beauty Fest

TikTok estará presente en Paris Beauty 2026. Según dieron a conocer desde la organización, durante el último año, el contenido de belleza registró un aumento de 111%, mientras que el hashtag #BeautyTok superó los 237,6 millones de visualizaciones en el país.

Además, las búsquedas relacionadas con maquillaje continúan en alza, con un crecimiento de más de 95% en términos como “tutorial de maquillaje”, reflejando el creciente interés de los usuarios por descubrir tendencias, consejos y nuevas formas de expresión a través de la belleza.

Paris Beauty Fest 2026: Cómo asistir

El evento, que se desarrollará desde este viernes 16 hasta el domingo 18 de octubre, se llevará a cabo en Cenco Portal La Dehesa.

Las entradas ya están disponibles a través de Puntoticket.