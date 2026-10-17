“He aprendido a decir que no”: Las revelaciones de Nicole tras separarse de Sergio Lagos

La cantante comentó que está creando un nuevo disco, proceso que la ha llevado a una etapa de redescubrimiento.

Hace un par de meses que Nicole y Sergio Lagos decidieron poner término a sus más de 20 años juntos y desde entonces cada uno se ha dedicado a sus propios proyectos.

En conversación con Vale Saini en el programa Dedicados de FMDos, la cantante aseguró que está “descubriéndose” en diferentes ámbitos. Es muy loco decirlo a una edad ya más avanzada. Es muy bonito”, comentó.

“Estoy en una etapa muy de introspección y vivir. Es que hacer un disco es súper denso, (estoy) escribiendo y leyendo mucho, escuchando música con los hijos, con muchas conversaciones“, agregó la cantante.

A modo de reflexión, agregó: “Estoy en una etapa de vivir, a nivel personal, momentos muy profundos. Cada década tiene lo suyo; los 20, esta ansiedad de ‘¡vamos!, de que hay que lograr’; a los 30, ‘soy joven, ¿pero qué he logrado hasta ahora?’; y a los 40 es ‘ya tengo un poco más clara la película'”.

“Yo me estoy acercando a los 50, y siento que esta etapa es de descubrir nuevamente, con todo el bagaje, pero descubriéndome”, dijo la cantante.

Asimismo, señaló que “creo que he aprendido a decir que no”. “Aunque me cuesta, porque soy de esas personas a las que les gusta hacer muchas cosas (…) Siempre he sido romántica, pero en el gran sentido de la palabra: el romanticismo a todo nivel”, cerró.