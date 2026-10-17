Pancha Merino reacciona a querella de Andrea Marocchino: “Me voy a defender con la verdad”

La panelista aseguró desconocer “con quien estuve”, tras conocer la arremetida judicial de su ex.

Complejas horas ha vivido Pancha Merino luego de que su ex pareja, Andrea Marocchino, con quien terminó en julio del 2025, interpusiera una querella en su contra por injurias.

Debido a esto que la panelista conversó con Plan Perfecto, dando cuenta de las medidas que tomará una vez deba ir a juicio por hablar del italiano en diferentes programas de televisión.

Qué dijo Pancho Merino sobre las 6 querellas de su ex

“De él no me impresiona nada, me he enterado de tantas cosas turbias (…) yo no sé con quién estuve“, partió comentando Merino a la periodista del programa de Chilevisión.





En este sentido Pancha aseguró que “prefiero vivir con el dolor de la traición que con el sentimiento de la culpa“, refiriéndose a sus comentarios sobre Marocchino tras dar a conocer que le habría sido infiel.

Respecto a las querellas en su contra, confesó que “ni siquiera he visto el tema de los abogados porque encuentro tan ridícula la querella porque no me da miedo para nada (…) me voy a defender con la verdad, porque la verdad siempre triunfa”.

Sobre la misma comentó que “por suerte me siento super tranquila por cómo he actuado“.

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