Armada confirma desvinculación de los dos marinos acusados de violación grupal en Rapa Nui

Mediante un comunciado afirmaron que la permanencia de los funcionarios era “perjudicial para el servicio” y destacaron el “profundo e histórico compromiso” de la institución naval con la isla.

La Armada de Chile confirmó la noche de este martes la desvinculación de los dos marinos que fueron acusados de violación por una joven de 23 años en Rapa Nui, en la región de Valparaíso.

El caso llegó hasta la Fiscalía Local de Rapa Nui, desde donde les imputaron el delito de violación y quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva.

Sin perjuicio de la investigación sumaria administrativa, informó la institución naval, “se informa que los servidores involucrados fueron desvinculados por ser su permanencia perjudicial para el servicio“.

A través de un comunicado, señalaron que la “Armada de Chile reitera su total compromiso y disposición para colaborar de manera transparente con las autoridades competentes y los tribunales de justicia ordinaria”.

La institución subrayó además “su profundo e histórico compromiso con el pueblo de Rapa Nui, subrayando que los recientes casos, dados a conocer por la prensa, corresponden estrictamente a conductas individuales y ajenas a los principios institucionales“.





Familia de víctima: “Es una herida profunda al pueblo”

En conversación con CHV Noticias, el tío de la víctima, quien asumió como vocero en representación de la familia, relató cómo habrían ocurrido los hechos y acusó una negativa de parte de la Armada a llamar a la policía tras el ataque.

“La víctima fue invitada junto a otra amiga a celebrar una fiesta dentro de esta repartición”, comenzó diciendo. “Y a eso de la una de la mañana recibe el llamado otra amiga comentándole que había sido abusada“.

Fue en eso cuando solicitaron la presencia de un retén, solicitud que habría sido rechazada: “Piden que llamen a Carabineros al instante, lo cual fue denegado por la guardia que estaba de turno“, afirmó.

A su juicio, el caso es “una herida bien profunda que deja a la comunidad pero en concreto al pueblo Rapa Nui. “Es algo que va a ser muy difícil de sanar como familia, como pueblo“, expresó.