Dos marinos en prisión preventiva: Lo que se sabe tras denuncia por violación que remece a Rapa Nui

La Fiscalía Local de Rapa Nui formalizó a dos funcionarios de la Armada como autores de un delito de violación luego que la propia víctima presentara una denuncia ante Carabineros.

En prisión preventiva quedaron los dos funcionarios de la Armada que el sábado fueron detenidos en el marco de una investigación por la presunta violación de una joven de 23 años en Rapa Nui.

Los hechos en cuestión habrían ocurrido durante la madrugada del viernes al sábado al interior de las dependencias de una guarnición de Infantería de Marina en la isla ubicada en la región de Valparaíso.

Al respecto, desde la Armada confirmaron que los “hechos son materia de investigación” y que el tribunal competente decretó como medida cautelar la prisión preventiva.

“La Armada de Chile se encuentra prestando la colaboración requerida por las autoridades competentes, con el objetivo de contribuir al debido esclarecimiento de lo ocurrido”, dijeron en un comunicado.

Las pericias tras grave denuncia en Rapa Nui

La denuncia fue presentada por la propia víctima ante Carabineros. De acuerdo con el fiscal de la isla, Sergio Espinosa Daza, ella sostuvo que son más los marinos involucrados en el ataque.

Este ocurre “en un contexto de celebración con personas ajenas a la institución de la Armada, con ingesta alcohólica de por medio”, detalló el persecutor.

Tras la denuncia, una unidad especializada de Carabineros tomó la declaración de testigos y acompañó a la víctima a un centro asistencial para constatar lesiones.

“Con los antecedentes que se lograron recabar a través de los diversos testimonios y de exámenes corporales, practicados a la víctima, se logró determinar el hecho y la participación de a lo menos dos de estos imputados, que son funcionarios”, agregó.

Detenidos cumplirán prisión en recinto de la Armada

La Fiscalía Local de Rapa Nui formalizó a ambos como autores de un delito de violación, y durante la audiencia de formalización el tribunal estableció un plazo de investigación de 80 días.

En paralelo al proceso penal, la Armada inició la apertura de un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades dentro de la institución.

El capitán de fragata Miguel Bravo, comandante de la Estación Naval de Isla de Pascua, confirmó que representantes de la Armada se reunieron con familiares de la joven, entre ellos su madre y hermanos, para informarles sobre los procesos en curso.

Los dos detenidos serán trasladados al continente para cumplir la medida cautelar en un recinto de la Armada en Talcahuano, en la región del Bío Bío.