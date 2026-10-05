“Será difícil de sanar como pueblo”: Habla familia de joven que denunció a marinos por violación en Rapa Nui

Aunque la Armada inició un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades dentro de la institución, la familia pide la intervención del Gobierno central en el caso que hoy remece a la isla.

La familia de la joven de 23 años que presentó una denuncia por abuso sexual en Rapa Nui rompió el silencio y, en conversación con CHV Noticias, manifestó su inquietud por la investigación del caso.

El tío de la víctima, quien asumió como vocero en representación de la familia, relató cómo habrían ocurrido los hechos y acusó una negativa de parte la Armada a llamar a la policía tras el ataque.

“La víctima fue invitada junto a otra amiga a celebrar una fiesta dentro de esta repartición”, comenzó diciendo. “Y a eso de la una de la mañana recibe el llamado otra amiga comentándole que había sido abusada“.

Fue en eso cuando solicitaron la presencia de un retén, solicitud que habría sido rechazada: “Piden que llamen a Carabineros al instante, lo cual fue denegado por la guardia que estaba de turno“, afirmó.





A juicio del familiar, el caso es “una herida bien profunda que deja a la comunidad pero en concreto al pueblo Rapa Nui. “Es algo que va a ser muy difícil de sanar como familia, como pueblo“, expresó.

Finalmente, manifestó una intención de la familia ante el avance de la indagación. “Los padres directos de la víctima necesitan que las autoridades centrales se puedan hacer cargo de esto”, llamó.

“Esta causa volvió a traer dolores” a Rapa Nui

Valeria Pakarati, consejera nacional de Conadi, tildó el caso como “un retroceso muy doloroso sobre todo para las mujeres rapanui“, y aseguró que es una problemática al interior de la Armada en la isla.

“Esperamos que esta vez sí haya justicia, que sí se consiga la reparación y la no repetición que sea garantizada, y este es el momento donde la Armada tiene todas las herramientas para ejecutarlo”, agregó.

Por su parte, Tai Riroroko de la comunidad indígena Tehigaro, mencionó que el supuesto abuso, que hoy está en investigación de la Fiscalía, conlleva una carga histórica para las mujeres de la isla.

“Es muy sensible para el pueblo de Rapa Nui, es un tema muy importante”, reconoció. “Acá en la isla existen mujeres que tienen esa historia y que sus abuelas fueron violadas por la Armada”, advirtió.

“Esta causa volvió a traer esos dolores, esos sentimientos que la comunidad en la isla vivió por muchos años”, lamentó también la representante de la comunidad.