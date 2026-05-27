Alivio para el bolsillo: Enap confirma fuerte caída del diésel y las bencinas también bajarán esta semana

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó la variación estimada de los precios a partir de este jueves.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó la tarde de este miércoles que el diésel presentará una importante caída esta semana, incluso superior a las proyecciones de los expertos.

Esto en la misma jornada en la que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró “tomar una decisión fiscalmente responsable” y predijo que habría una “noticia un poco más positiva” respecto a los precios de los combustibles.





Según los datos entregados por la entidad, la variación estimada de los precios a partir de este jueves 7 de mayo es la siguiente: