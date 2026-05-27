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Alivio para el bolsillo: Enap confirma fuerte caída del diésel y las bencinas también bajarán esta semana

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó la variación estimada de los precios a partir de este jueves.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó la tarde de este miércoles que el diésel presentará una importante caída esta semana, incluso superior a las proyecciones de los expertos. 

Esto en la misma jornada en la que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró “tomar una decisión fiscalmente responsable” y predijo que habría una “noticia un poco más positiva” respecto a los precios de los combustibles.

Según los datos entregados por la entidad, la variación estimada de los precios a partir de este jueves 7 de mayo es la siguiente:

  • Gasolina de 93 octanos: bajará $0,3 por litro
  • Gasolina de 97 octanos: bajará $0,4 por litro
  • Diésel: bajará $65 por litro
  • Kerosene: no sube ni baja de precio
  • GLP Vehicular: sube $37,3 por litro
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