Alivio para el bolsillo: Enap confirma fuerte caída del diésel y las bencinas también bajarán esta semana
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó la variación estimada de los precios a partir de este jueves.
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó la tarde de este miércoles que el diésel presentará una importante caída esta semana, incluso superior a las proyecciones de los expertos.
Esto en la misma jornada en la que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró “tomar una decisión fiscalmente responsable” y predijo que habría una “noticia un poco más positiva” respecto a los precios de los combustibles.
Según los datos entregados por la entidad, la variación estimada de los precios a partir de este jueves 7 de mayo es la siguiente:
- Gasolina de 93 octanos: bajará $0,3 por litro
- Gasolina de 97 octanos: bajará $0,4 por litro
- Diésel: bajará $65 por litro
- Kerosene: no sube ni baja de precio
- GLP Vehicular: sube $37,3 por litro