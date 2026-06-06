Alerta sanitaria: Piden suspender de inmediato el uso de 15 preservativos masculinos sin certificación

El Sernac respaldó el llamado realizado por el ISP tras detectar la comercialización de preservativos que no cuentan con registro sanitario vigente ni garantías sobre su calidad y seguridad.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se sumó a la alerta sanitaria emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP) debido a la comercialización de al menos 15 preservativos masculinos de látex que no cuentan con la verificación de conformidad ni con el registro sanitario vigente exigido por la normativa chilena.

Según explicó el ISP, estos productos están siendo vendidos a través de diversos sitios web y podrían encontrarse en algunos establecimientos de salud.

De acuerdo a lo mencionado por la institución, la falta de certificación impide garantizar su calidad, seguridad y correcto desempeño, lo que representa un riesgo para quienes los utilicen.





Alerta por preservativos sin registro sanitario

A raíz de esta situación, tanto el ISP como el Sernac hicieron un llamado a los consumidores a no adquirir estos preservativos y, en caso de haberlos comprado, suspender inmediatamente su uso .

Las autoridades también recomendaron mantener los dispositivos en cuarentena y reportar la situación a la Seremi de Salud correspondiente o al Instituto de Salud Pública, mediante el correo vigilanciasanitaria@ispch.cl.

Junto con ello, el ISP solicitó a prestadores y centros de salud revisar sus inventarios para verificar la eventual presencia de alguno de los productos cuestionados y evitar su distribución o comercialización mientras se desarrolla el proceso de fiscalización.

Productos que no cuentan con registro sanitario: