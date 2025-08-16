Trágico accidente en Pichilemu: Paracaidista murió tras caer en plena vía pública - Chilevisión

El incidente se registró en la calle Washington Saldías, entre Agustín Ross y Jaramillo.

Alrededor de las 11:20 horas, bomberos atendió un llamado de emergencia para rescatar a una persona y, al llegar, confirmaron que se trataba de un paracaidista fallecido.

Según los primeros reportes entregados por el Capitán Héctor Figueroa Muñoz, Comisario de Servicio 3° Comisaría Pichilemu, el hombre, quien fue identificado como Ernesto Lértora, participaba en un espectáculo organizado por el Club Aéreo de la ciudad.

La muerte ocurrió debido a una falla en la apertura del paracaídas, lo que provocó que el deportista cayera al suelo y perdiera la vida en el lugar.

Club Aéreo de Pichilemu entrega sus condolencias

Desde el Club Aéreo de Pichilemu entregaron las condolencias a la familia y seres queridos de Ernesto Lértora, paracaidista fallecido el día de hoy.

Desde el club señalaron que "Lértora formaba parte del Club de Paracaidismo Skydive Nimbus, institución que se encontraba desarrollando una actividad de salto debidamente autorizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cuyos representantes estaban presentes en el lugar al momento del accidente".