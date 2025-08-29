Temblor remece a la zona norte del país - Chilevisión

El movimiento telúrico se reportó la tarde de este viernes en la región de Tarapacá.
La tarde de este viernes se registró un sismo de mediana intensidad en la zona norte del país.
Según información preliminar, el movimiento telúrico se percibió en la región de Tarapacá.
Acorde a información entregada por el Centro Sismológico Nacional, el temblor habría sido de magnitud 4.5°, con su epicentro a 36 kilómetro al noroeste de la comuna de Camiña.
EN DESARROLLO...
Hora Local: 2025/08/29 17:48:44, mag: 4.5, Lat: -18.98, Lon: -69.42, Prof: 113.3, Loc : 37.03 km al N de Camiña
