Renuncia seremi de Energía de Aysén tras polémicos mensajes en redes: Estuvo un día en el cargo - Chilevisión

La ahora exautoridad había asumido el cargo el lunes y, luego de que salieran a la luz sus polémicas publicaciones, pidió disculpas públicas.

La tarde de este martes, presentó su renuncia la recién asumida seremi de Energía de Aysén, Sandra Maldonado Garcés, luego de que reflotaran una serie de polémicas publicaciones en sus redes sociales.

La propia exautoridad había ofrecido disculpas públicas por sus controversiales publicaciones. Alcanzo a durar un día en el cargo.

En ese contexto, el Ministerio de Energía señaló esta tarde que la cartera ha aceptado la renuncia de Maldonado y que asumirá de manera subrogarte el seremi de Economía, Fomento y Turismo de Aysén, Felipe Rojas Pizarro.

Polémicos dichos sobre Piñera

Según reveló Radio Bío Bío, la ahora exseremi publicó comentarios sobre la administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera en su perfil de Facebook entre los años 2015 y 2020.

Los controversiales mensajes incluso fueron reprochados por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien exigió la renuncia inmediata de Maldonado.

Por su parte, la aludida salió a pedir disculpas por sus dichos, y reconoció que "las publicaciones recogidas de mis redes sociales privadas no se condicen con los principios de la democracia y su publicación, evidentemente, fueron un error".

