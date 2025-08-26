Sobre Piñera y Carabineros: Nueva seremi ofreció disculpas por polémicos mensajes en redes - Chilevisión

Sandra Maldonado asumió el puesto de seremi de Energía de Aysén el lunes y este martes fueron dados a conocer sus mensajes en antiguas publicaciones. Tras esto, entregó disculpas públicas.

La recién asumida seremi de Energía de Aysén, Sandra Maldonado Garcés protagonizó una polémica luego de que reflotaran antiguas publicaciones en sus redes sociales.

Entre los mensajes revelados por una investigación de Radio Bío Bío, se encuentran comentarios sobre el fallecido expresidente Sebastián Piñera publicados en su perfil de Facebook entre los años 2015 y 2020.

Entre los controversiales dichos, se encuentran publicaciones donde hace alusión al mencionado exmandatario, su segunda adminsitración y sobre Carabineros.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Las disculpas de la seremi

Tras la difusión de sus antiguas publicaciones, Maldonado compartió una declaración en la que reconoce que se trató de una equivocación

“Las publicaciones recogidas de mis redes sociales privadas no se condicen con los principios de la democracia y su publicación, evidentemente, fueron un error”, señaló.

“Ofrezco mis sinceras disculpas a quienes se puedan haber sentido ofendidos. Mi compromiso como autoridad es cumplir con dichos principios democráticos, trabajando día a día con representantes de todos los sectores políticos para la implementación de las políticas públicas del Ministerio de Energía en nuestra región”, agregó.

Los dichos también fueron criticados por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien al respecto manifestó: "Espero esta persona renuncie inmediatamente, o que el Gobierno demuestre un mínimo de respeto y la saque".