Emergencia en Metro de Santiago: Suspenden servicio en varias estaciones de Línea 1 - Chilevisión

24/09/2025 11:48

Emergencia en Metro de Santiago: Suspenden servicio en varias estaciones de Línea 1

Publicado por CHV Noticias

Metro de Santiago nuevamente suspendió sus servicios en Línea 1, generando varios atochamientos en las calles de la capital.

Según informó la empresa, el servicio no se encuentra disponible en algunas estaciones por "persona en la vía".

Las estaciones temporalmente suspendidas son las siguientes:

  • Santa Lucía
  • U. Católica
  • Baquedano (Combinación suspendida)
  • Salvador
  • Manuel Montt
  • Pedro de Valdivia
  • Los Leones (Combinación suspendida)

Se trata de la segunda suspensión registrada esta semana en el servicio de tren subterráneo. El pasado lunes, cuatro concurridas estaciones de L1 presentaron problemas y la Línea 2 "presentó retrasos en su frecuencia habitual".

Alternativas de viaje por emergencia en Línea 1

A través de redes sociales, Metro de Santiago presentó alternativas de viaje producto de la emergencia en Línea 1.

  • Si vas desde San Pablo hacia Los Domínicos: Combina en U. de Chile con L3 hasta Plaza Egaña. Luego, cambia a L4 hasta Tobalaba y finalmente combina en L1
  • Si vas desde L2 hacia Los Domínicos: Combina en La Cisterna con L4A hasta Vicuña Mackenna. Luego, cambia a L4 hasta Tobalaba y finalmente combina con L1.
  • Si vas desde L3 Los Libertadores hacia Los Domínicos: Combina en Plaza Egaña. Luego, cambia en Tobalaba y finalmente combina con L1.
