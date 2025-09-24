Emergencia en Metro de Santiago: Suspenden servicio en varias estaciones de Línea 1 - Chilevisión

Según informó la empresa, el servicio no se encuentra disponible en algunas estaciones por "persona en la vía".

Metro de Santiago nuevamente suspendió sus servicios en Línea 1, generando varios atochamientos en las calles de la capital.

Las estaciones temporalmente suspendidas son las siguientes:

Santa Lucía

U. Católica

Baquedano (Combinación suspendida)

Salvador

Manuel Montt

Pedro de Valdivia

Los Leones (Combinación suspendida)

Se trata de la segunda suspensión registrada esta semana en el servicio de tren subterráneo. El pasado lunes, cuatro concurridas estaciones de L1 presentaron problemas y la Línea 2 "presentó retrasos en su frecuencia habitual".

Alternativas de viaje por emergencia en Línea 1

A través de redes sociales, Metro de Santiago presentó alternativas de viaje producto de la emergencia en Línea 1.