Emergencia en Metro de Santiago: Suspenden servicio en varias estaciones de Línea 1 - Chilevisión

Según informó la empresa, el servicio no se encuentra disponible en algunas estaciones por "persona en la vía".
Metro de Santiago nuevamente suspendió sus servicios en Línea 1, generando varios atochamientos en las calles de la capital.
Según informó la empresa, el servicio no se encuentra disponible en algunas estaciones por "persona en la vía".
Las estaciones temporalmente suspendidas son las siguientes:
11:20 hrs. Las siguientes estaciones se encuentran sin servicios de trenes:
❌Santa Lucia
❌U. Católica
❌Baquedano (Combinación suspendida)
❌Salvador
❌Manuel Montt
❌Pedro de Valdivia
❌Los Leones (Combinación suspendida) https://t.co/t5Sf4J4zQJ
11:20 hrs. Las siguientes estaciones se encuentran sin servicios de trenes:
Se trata de la segunda suspensión registrada esta semana en el servicio de tren subterráneo. El pasado lunes, cuatro concurridas estaciones de L1 presentaron problemas y la Línea 2 "presentó retrasos en su frecuencia habitual".
A través de redes sociales, Metro de Santiago presentó alternativas de viaje producto de la emergencia en Línea 1.