“Ahí les hicieron la emboscada”: Habla familiar de carabinero que acompañaba a Javier Figueroa en ataque en Puerto Varas

El sargento segundo Javier Figueroa, carabinero que fue baleado en Puerto Varas la semana pasada sigue en estado grave y luchando por su vida.

Cabe señalar que Figueroa junto a un compañero acudieron a un procedimiento por personas bebiendo alcohol en la vía pública y cuando avanzaban por la vía del tren la víctima recibió un disparo en su cabeza que lo mantiene en riesgo vital.

Este jueves, Juan Mellado, tío del cabo primero que acompañaba a Figueroa, entregó declaraciones al respecto.





“Yo a él (sobrino y compañero de Figueroa) no lo he visto desde lo que pasó en Puerto Varas”, partió declarando.

“Lo que pasó lo tomamos mal, porque está funcionando mal este país, por todos lados, y podrían haber sido los dos las víctimas”, agregó.

Por último, afirmó: “Tienen que pillar a los responsables, yo no creo que haya sido uno solo, tienen que ser varios, supuestamente estaban tomando y ahí les hicieron la emboscada y como digo, si hubieran subido los dos a ambos les disparan”.