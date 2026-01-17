 Activó mensajería SAE: Senapred solicita evacuar "inmediatamente" sectores de Ñuble por incendio forestal - Chilevisión
Activó mensajería SAE: Senapred solicita evacuar "inmediatamente" sectores de Ñuble por incendio forestal
17/01/2026 19:33

Activó mensajería SAE: Senapred solicita evacuar "inmediatamente" sectores de Ñuble por incendio forestal

A través de su cuenta de X, el organismo hizo un llamado a mantener la calma y trasladarse a zonas seguras junto al kit de emergencia. 

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta (Senapred) ha activado la mensajería SAE para solicitar la evacuación de cuatro sectores de la Región de Ñuble producto de incendios forestales que afectan a la zona. 

En primera instancia el llamado era para los sectores Manque Sur y Norte en la comuna de Quillón, El Rosal en la comuna de Pinto, La Dehesa en la comuna de Coihueco y Navidad en la comuna de El Carmen. 

Sin embargo, en horas de esta tarde, Senapred extendió el llamado para los sectores de El Casino, El Culbén, El Sifón, Paso El Durazno y El Casino, entrada Ginito en la comuna de Quillón. 

A través de su cuenta de X, el organismo hizo un llamado a mantener la calma y trasladarse a zonas seguras junto al kit de emergencia. 

En desarrollo...

