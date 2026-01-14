Senapred declara alerta roja por incendio forestal en San Nicolás: Solicitan evacuar la zona - Chilevisión

El organismo solicitó la retirada de las personas de los sectores El Oasis y Monteleón Norte.

Hace escasos minutos Senapred declaró alerta roja en la comuna de San Nicolás, en la región del Ñuble, debido a un incendio forestal, e hizo un llamado a evacuar.

En concreto, el organismo solicitó la retirada de las personas de los sectores El Oasis y Monteleón Norte, motivo por el que además se activó la mensajería SAE.

Senapred señaló que para atender la emergencia se han movilizado Bomberos de San Nicolás y San Carlos, así como cuatro brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En lo que respecta al balance del incendio, este se encuentra en combate, afectando a una superficie de 0,1 hectáreas, principalmente de pastizales y matorrales.

En desarrollo...