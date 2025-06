Abogado de Nicolás Zepeda reveló la nueva estrategia antes del tercer juicio: “Intentaré encontrar…” - Chilevisión

La defensa del chileno adelantó el plan para enfrentar a la justicia francesa en un tercer juicio por el crimen de Narumi Kurosaki.

Un reportaje de Chilevisión Noticas reveló detalles exclusivos sobre la investigación del crimen de Narumi Kurosaki, caso ocurrido hace más de 8 años en Francia y por el cual el chileno Nicolás Zepeda deberá enfrentar a la justicia por tercera vez.

El chileno ya ha sido condenado en dos ocasiones a 28 años de cárcel, sin embargo, debido a pruebas presentadas fuera de plazo y tras un cambio de fiscal, se llevará a cabo un tercer juicio.

En esa línea, el abogado del Zepeda, Sylvain Cormier, habló con Roberto Cox sobre el plan para su defensa en este nuevo proceso, el cual tendría lugar el año que viene.

MÁS SOBRE CASO NAURMI

La defensa de Zepeda en el tercer juicio

Consultado por el periodista de Chilevisión sobre los nuevos puntos para su defensa, el abogado francés señaló que “no podemos hablar de estrategia, yo llegué bastante tarde a este juicio y me he encontrado con demostraciones técnicas de los investigadores que son rebatibles”.

En esa línea, explicó que “intentaré encontrar expertos que van a demostrar que ciertas afirmaciones son falsas”.

Cabe destacar que el chileno fue condenado a 28 años de prisión en una primera instancia, pero apeló. Tras esto, un año después el resultado fue el mismo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sin embargo, en esa ocasión la condena fue anulada debido a que, según acusó la defensa, una de las pruebas fue presentada fuera de plazo.

En esa línea, el padre del imputado acusó que el fiscal Etienne Manteaux-quien fue removido de la causa debido a una reasignación en territorio francés- de inventar pruebas en la causa.

"Justamente por eso se perdió el juicio, por las mentiras del fiscal”, acusó Humberto Zepeda.

Revisa el reportaje completo a continuación: