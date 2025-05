“A él lo mataron”: Madre de Leandro Espinoza exige justicia tras mortal disparo de funcionario - Chilevisión

Este domingo, la madre de Leandro Espinoza Salazar pidió justicia por su hijo, quien murió este sábado tras recibir un disparo por parte de un funcionario municipal en la comuna de La Reina.

El hombre de 26 años se encontraba junto a un grupo de motociclistas realizando un recorrido en conmemoración a un amigo fallecido cuando ocurrió un altercado con un funcionario municipal, quien sacó un arma y disparó, lesionando a tres personas y causando la muerte de Espinoza.

"A él lo mataron"

Al respecto, su madre comentó a CHV Noticias: "Yo lo único que sé es que él salió a eso y que nosotros recibimos una llamada como a las 6 de la tarde, que mi hijo estaba en el Hospital Militar".

En esa misma línea, agregó: "Cuando llegamos allá nos enteramos de todo y de ahí ya no sé nada más, yo no he visto noticias, no he visto nada, no sé qué está pasando".

"Lo único que quiero es justicia, justicia para mi hijo porque me lo mataron, él no tuvo un accidente, él no chocó, a él lo mataron", declaró la madre de Leandro.

Los áctos fúnebres de Espinoza comenzaron este domingo y se espera que asista la agrupación de motociclistas de la que formaba parte, además de sus compañeros de la Sexta Compañía de Bomberos Metropolitana Sur, con los que trabajó durante 7 años.

Finalmente, el Ministerio Público y las policías se encuentran trabajando para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras que la Municipalidad de La Reina desvinculó al funcionario y anunció que realizarán un sumario, además de presentar una querella.