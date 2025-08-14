4 alumnos resultaron intoxicados: Detienen a estudiante por vender dulces con marihuana en colegio de Valparaíso - Chilevisión

La adolescente acusada provocó que al menos cuatro alumnos fueran trasladados a un SAPU cercano.

Este jueves, se informó que una estudiante del Colegio Luterano Concordia de Playa Ancha, Valparaíso, fue detenida.

¿El motivo? La adolescente es acusada de vender dulces con extractos de marihuana, lo que provocó que al menos cuatro alumnos resultaron intoxicados.

La detenida es una estudiante de enseñanza media y que el pasado lunes realizó la venta de gomitas de azúcar, donde los consumidores resultaron intoxicados debido a la presencia de extractos activos de marihuana.

Los afectados fueron trasladados al SAPU Quebrada Verde, donde sus exámenes arrojaron presencia de partículas de cannabis sativa.

Debido a esto, la Seremi de Educación de Valparaíso se contactó con el colegio y abrió un procedimiento en conjunto con la Superintendencia de Educación.

Carabineros detuvo a la estudiante

Tras los hechos, personal de Carabineros se hizo presente en el recinto educacional y detuvo a la estudiante involucrada en la venta de los dulces. La Fiscalía de Valparaíso lleva a cabo la investigación.

Mientras que el Ministerio Público abrió una investigación y la menor de edad junto a sus padres tuvieron que asistir a una audiencia en el Juzgado de Familia.

Además, en desde el colegio se activó el procedimiento de Aula Segura a todos los estudiantes involucrados.