 4 alumnos resultaron intoxicados: Detienen a estudiante por vender dulces con marihuana en colegio de Valparaíso - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/08/2025 17:40

4 alumnos resultaron intoxicados: Detienen a estudiante por vender dulces con marihuana en colegio de Valparaíso

La adolescente acusada provocó que al menos cuatro alumnos fueran trasladados a un SAPU cercano.

Este jueves, se informó que una estudiante del Colegio Luterano Concordia de Playa Ancha, Valparaíso, fue detenida.

¿El motivo? La adolescente es acusada de vender dulces con extractos de marihuana, lo que provocó que al menos cuatro alumnos resultaron intoxicados.

La detenida es una estudiante de enseñanza media y que el pasado lunes realizó la venta de gomitas de azúcar, donde los consumidores resultaron intoxicados debido a la presencia de extractos activos de marihuana. 

Los afectados fueron trasladados al SAPU Quebrada Verde, donde sus exámenes arrojaron presencia de partículas de cannabis sativa. 

Debido a esto, la Seremi de Educación de Valparaíso se contactó con el colegio y abrió un procedimiento en conjunto con la Superintendencia de Educación.

Carabineros detuvo a la estudiante

Tras los hechos, personal de Carabineros se hizo presente en el recinto educacional y detuvo a la estudiante involucrada en la venta de los dulces. La Fiscalía de Valparaíso lleva a cabo la investigación. 

Mientras que el Ministerio Público abrió una investigación y la menor de edad junto a sus padres tuvieron que asistir a una audiencia en el Juzgado de Familia.

Además, en desde el colegio se activó el procedimiento de Aula Segura a todos los estudiantes involucrados. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

Lo último

Lo más visto

Piden disculpas públicas de Natalia Valdebenito por mención en rutina de mineros fallecidos en Rancagua

La Corporación de la Cultura de la ciudad publicó un comunicado donde expresó su "profundo rechazo" a los comentarios emitidos por la artista y la instaron a ofrecer disculpas.

14/08/2025

“Se fueron los tres...”: Mamá de “Barbie-narco chilena” dedicó emotivo mensaje de despedida

La madre de Karen Soto Mancilla, fallecida este martes en un trágico siniestro vial, fue hasta su cuenta de Facebook para compartir un emotivo mensaje dedicado a la memoria de sus familiares.

14/08/2025

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Consulta con tu RUT si lo recibes

El Bono por Formalización del Trabajo es un aporte económico que entrega el Estado a las personas que se encuentren en el mundo laboral y cumplan algunos requisitos.

14/08/2025

¿Qué fue de Augusto Schuster? De promesa de Amango a streamer que ahora vive en EEUU

Con tan solo 14 años, el joven destacó por su talento en la actuación y la música. Si bien participó en varias producciones televisivas, su vida terminó tomando un inesperado rumbo.

14/08/2025