25 años de carrera: Confirman la muerte del músico y productor nacional DJ Who - Chilevisión

DJ Who contaba con una carrera de 25 años, marcada por presentaciones en Lollapalooza, Creamfields y colaboraciones con Ana Tijoux, Quique Neira y Dante Spinetta.

Durante la noche de este miércoles se confirmó la muerte de Claudio Medina, productor y DJ chileno conocido en el ámbito musical como DJ Who.

La noticia fue revelada por la productora Techmotion Chile, quienes a través de su cuenta de Instagram enviaron las condolencias a sus cercanos y familiares.

¿Qué se sabe sobre la muerte de DJ Who?

"Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento del DJ y productor Claudio Medina, más conocido como DJ Who, quien tuvo una destacada trayectoria en la escena nacional y colaboró con importantes artistas del medio, como sus destacadas presentaciones en escenarios nacionales e internacionales", señalaron.

Aunque no entregaron más detalles sobre el deceso, distintas figuras el ámbito musical nacional se despidieron en redes sociales como los integrantes del grupo Tiro de Gracia, quienes comentaron en Facebook: "Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro hermano, DJ Who".

"Fuerza y consuelo para su familia ¡Dios te guarde en su santo reino!", agregaron.

DJ Who era un referente de la música electrónica nacional en Chile y comenzó su carrera en los años 2000 gracias a Cenzi, miembro de la banda Makiza. Incluso trabajó con Ana Tijoux, Quique Neira y Dante Spinetta.

Medina estuvo presente en distintas ediciones de Lollapalooza Chile, Creamfields Chile, Lollapalooza Chicago en 2017 y el Festival Estéreo Picnic de Colombia este año.

Revisa la publicación de Instagram: