Vuelco y tragedia en caso de alpinista rusa atrapada: Rescate fue cancelado sin señales de vida - Chilevisión

El rescate de la mujer, quien quedó atrapada a más de 7 mil metros de altura, fue suspendido por las autoridades tras no detectar movimientos en su tienda de campaña.

La búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna (48) —atrapada a más de 7 mil metros de altura en Pico Pobeda, Kirguistán— parece haber llegado a su fin, aunque sin éxito.

Al menos así lo informaron las autoridades kirguisas, que calificaron el rescate como "imposible" por las dificultades de acceder al lugar, sumadas a las condiciones climáticas adversas.

La mujer se fracturó la pierna y quedó sin chances de continuar descendiendo por la montaña. Y, aunque su hijo presionó por las labores de auxilio, el caso habría tenido un vuelco en las últimas horas.

Alpinista rusa atrapada: Sin señales de vida y con rescate cancelado

Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia en Kirguistán, el rescate se dio por concluido tras no hallar signos vitales en la tienda de campaña de la alpinista.

Personal de emergencia llegó a esa conclusión tras analizar las imágenes de un dron militar, en las que no se registraron movimientos dentro de la tienda de campaña.

"Según el análisis de los datos obtenidos y teniendo en cuenta una combinación de factores, especialmente las condiciones climáticas extremas y las especificidades de la zona, no se ha detectado ninguna señal de vida", declaró.

Hace unas semanas, Mijail Nagovitsyna, hijo de la mujer, logró elevar un dron y captar a su madre saludando a la cámara, lo que momentáneamente revivió las esperanzas de su rescate.