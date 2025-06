VIDEO | Cojeando y desorientado: Captan a sobreviviente de trágico accidente aéreo en India - Chilevisión

Según medios locales, el pasajero fue identificado como Vishwash Kumar Ramesh, británico-indio que regresaba al Reino Unido tras una visita.

Un avión comercial con 242 pasajeros a bordo se estrelló este jueves en Ahmedabad, en el estado indio de Gujarat. Al comienzo se afirmó que el accidente no dejó sobrevivientes, sin embargo, con el paso de las horas, la policía local confirmó haber encontrado a una persona con vida.

Según consignó el medio NDTV, el pasajero fue identificado como Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años, británico-indio que regresaba al Reino Unido tras una visita.

El hombre iba en el asiento 11A del vuelo AI-171 de Air India con destino al aeropuerto Gatwick, en Londres. Según los primeros informes, había tomado el vuelo junto a su hermano, a quien todavía no encuentran.

"Un sobreviviente fue encontrado en el hospital y está recibiendo tratamiento. Aún no se puede precisar el número de muertos. El número de fallecidos podría aumentar, ya que el avión se estrelló en una zona residencial", dijo el comisario de la policía de Ahmedabad, GS Malik, a la agencia de noticias ANI.

Primeras imágenes de sobreviviente de tragedia en India

A través de redes sociales, se viralizó un video en que se observa al hombre cojeando, indicando que tendría una lesión en la pierna. La ropa presenta manchas aparentemente de sangre y hollín.

Cabe mencionar que, tras el hecho, la aerolínea reveló que a bordo de la aeronave viajaban 2 pilotos, 10 tripulantes de cabina y 230 pasajeros: 169 pasajeros indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense -217 adultos y 11 niños-.

Según un informe de los controladores aéreos (ATC), el avión despegó a las 13:39 horas y a los pocos instantes, tras la llamada de “MAYDAY” dejó de responder.

La aeronave se estrelló contra una residencia de médicos de una facultad de medicina, causando la muerte de cinco estudiantes.

Hasta el momento, se desconoce si existen más sobrevivientes.

Mira el video acá: