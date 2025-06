VIDEO | Tragedia en India: Captan momento en que avión se estrelló con 242 personas a bordo - Chilevisión

Durante este jueves se registró un accidente aéreo en el que una aeronave capotó en las afueras del aeropuerto de la ciudad Ahmedabad en India.

Un avión comercial de la aerolínea Air India se estrelló instantes después de despegar en la ciudad de Ahmedabad, en el estado indio de Gujarat en horas de la tarde del jueves (hora local).

La aeronave iba con destino al aeropuerto Gatwick en Londres y, según confirmaron fuentes oficiales, se trasladaba con 242 personas a bordo.

El accidente ocurrió justo a las afueras del terminal aéreo indio y ha sido catalogado como la peor tragedia de este tipo en el país occidental en los últimos 40 años.

MÁS SOBRE NOTICIAS INTERNACIONALES

Captan fatal accidente aéreo en India

Tras el hecho, la aerolínea reveló que a bordo de la aeronave viajaban 2 pilotos, 10 tripulantes de cabina y 230 pasajeros: 169 pasajeros indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense -217 adultos y 11 niños-.

Según un informe de los controladores aéreos (ATC), el avión despegó a las 13:39 horas y a los pocos instantes, tras la llamada de “MAYDAY” dejó de responder.

En el video del momento, se observa al avión tener complicaciones para tomar altura y luego precipitarse a tierra. Tras estrellarse, se observa una gran explosión y una columna de humo.

La nave se estrelló en un área habitada y registros del momento captaron un edificio en llamas tras el choque, por lo que se teme que puedan haber más víctimas del hecho.