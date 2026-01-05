 “Nos borraron todo”: Periodista colombiano de TV confesó su temor al ser retenido en Venezuela - Chilevisión
Alerta en Venezuela: Registran disparos cerca del Palacio de Miraflores en Caracas
05/01/2026 15:57

“Nos borraron todo”: Periodista colombiano de TV relató tensas horas retenido en Venezuela

Carlos Barragán, reconocido periodista del canal Caracol TV de Colombia, estaba en la ciudad fronteriza de Ureña cuando fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Publicado por CHV Noticias

En medio del clima de tensión que reina en Venezuela por el juicio que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos, CHV Noticias conoció la historia de un periodista colombiano que fue retenido en el país sudamericano cuando intentaba reportear en la ciudad fronteriza de Ureña.

Se trata de Carlos Barragán, quien fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar este domingo para luego ser interrogado por cerca de tres horas en una pequeña sala de cerca de 3 metros cuadrados.

En conversación con Roberto Cox, el comunicador del canal Caracol TV acusó que les borraron las llamadas, videos y chats de su celular, además de todos los registros audiovisuales que había capturado para su trabajo periodístico.

Después del tenso momento, y con el temor latente de que los enviaran hasta Caracas, le notificaron que era inadmitido en el país y le solicitaron que no volviera a intentar ingresar hasta que les otorgaran el permiso por mecanismos legales o diplomáticos.

"Nos borraron todo el material que teníamos"

"Después de tres horas y medias y que nos borraran todo el material que teníamos previo a llegar, nos dieron un documento de inadmitidos, no podemos entrar a Venezuela me imagino que por los próximos días", relató a CHV Noticias.

"Hubo un momento que pensé que nos iban a llevar a Caracas porque hablaban de preparar un carro. Y uno sabe porque ha escuchado de personas que han sido retenidas por el regimen en qué terminan, acusados de paramilitarismo, de querer hacer situaciones políticas en venezuela".

