Mujer demanda a plataforma de videojuegos Roblox y a Discord por suicidio de su hijo: acusa depredación infantil - Chilevisión

15/09/2025 13:09

Mujer demanda a plataforma de videojuegos Roblox y a Discord por suicidio de su hijo: acusa depredación infantil

Beca Dallas acusa que la falta de seguridad de las plataformas derivaron en el suicidio de su hijo de 15 años quien fue extorsionado sexualmente por un hombre de 37 años que fingía ser un niño.

Publicado por CHV Noticias

Beca Dallas, una madre de San Diego (EEUU) demandó a las plataformas Roblox y Discord por homicidio culposo luego de que su hijo, Ethan Dallas, de 15 años, se suicidara tras haber sido extorsionado sexualmente mientras jugaba.

De acuerdo a información consignada por el New York Times, Ethan sostenía conversaciones con un hombre que fingía ser un niño llamado Nate, pero en realidad era un hombre de 37 años. 

Al mismo tiempo, la madre señaló que Ethan confesó haber sido instado y amenazado por el hombre a enviar fotos sexuales. De lo contrario, el sujeto le habría señalado que divulgaría sus conversaciones. 

Mujer demanda a Roblox y Discord por homicidio culposo de su hijo de 15 años

A través de la demanda, la mujer responsabiliza a Roblox de que el diseño de la plataforma y su falta de seguridad permiten la depredación infantil.

En la misma línea, solicita una compensación económica por el daño emocional de la muerte de su hijo. 

Tanto Roblox como Discord son plataformas online utilizadas por millones de usuarios a nivel mundial, donde un alto porcentaje son menores de edad, por lo que el caso despertó la alerta en muchas familias. 

 

