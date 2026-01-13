 VIDEO | Inusual “mini tsunami” golpeó Mar del Plata en Argentina: Hubo un muerto y 35 heridos - Chilevisión
13/01/2026 10:55

VIDEO | Inusual “mini tsunami” golpeó Mar del Plata en Argentina: Hubo un muerto y 35 heridos

El extraño episodio ocurrió en Santa Clara del Mar, una localidad de 5 mil habitantes que está ubicada apenas a 20 kilómetros de Mar del Plata. El único fallecido habría estado nadando en una zona rocosa.

Publicado por CHV Noticias

Una persona fallecida y otras 35 resultaron heridas producto de una inusual crecida del mar en una playa ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata en Argentina, fenómeno que los turistas describieron como un "mini tsunami".

El episodio ocurrió la tarde del lunes en Santa Clara del Mar, una localidad que cuenta con 5 mil habitantes y que acaparó la atención continental con este sorprendente tren de olas.

Según el relato de testigos, el agua subió de golpe de manera repentina y las olas ocasionaron que varias personas fueran arrastradas y otras golpeadas contra el piso.

La única víctima fatal, informaron las autoridades trasandinas, se encontraba nadando en una zona rocosa y fue arrojada contra las piedras por la violencia de las olas.

"Hay una persona, un joven, un varón fallecido, aparentemente fue empujado por el agua y golpeó contra unas rocas", declaró un policía a TN. Además, señaló que un hombre sufrió un infarto y que hubo lesionados de menor gravedad.

El mismo funcionario explicó que se trató de un "es un evento imprevisible, son olas vagabundas, mini tsunamis, que no tiene causas confirmadas por la ciencia y tampoco se sabe si puede volver a ocurrir".

es un evento imprevisible, son olas vagabundas, mini tsunamis, que no tiene causas confirmadas por la ciencia y tampoco se sabe si puede volver a ocurrir

