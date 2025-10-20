 Trump justifica ayuda a Argentina y Milei, pero con crudo matiz: “Se están muriendo” - Chilevisión
20/10/2025 12:51

Trump justifica ayuda a Argentina y Milei, pero con crudo matiz: “Se están muriendo”

El mandatario norteamericano señaló que los argentinos "no tienen dinero, no tienen nada" para justificar acuerdo y ayudas.

Publicado por CHV Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la ayuda anunciada para Argentina tras reunirse con su par Javier Milei, aunque con palabras nada alentadoras sobre el presente del país trasandino.

Recordemos que el mandatario norteamericano comprometió un swap de divisas por $20 millones de dólares e incluso comprar carne argentina para frenar el aumento de precios.

En ese contexto, Trump fue consultado por una periodista sobre la opinión de productores estadounidenses que podrían señalar que el acuerdo "beneficia más a Argentina" que a ellos.

El mandatario respondió, y sus dichos no pasaron desapercibidos.

"Argentina está luchando por su vida. Nada beneficiará a Argentina (...) no tienen dinero, no tienen nada", contestó de entrada el líder republicano.

En ese contexto, añadió que los argentinos "están luchando tan duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre...".

A continuación, también tuvo palabras para su homólogo argentino Javier Milei, a quien respaldó, pero también en un tono bastante peculiar. 

"Me gusta el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede, pero no hagas que parezca que lo están haciendo muy bien. Se están muriendo", concluyó.

