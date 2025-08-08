 Trump habría autorizado a ejército de EEUU a atacar carteles latinoamericanos - Chilevisión
Minuto a minuto
Confech realizó marcha tras polémica por dictamen del uso de la TNE Citan a Kast a declarar en comisión investigadora: Aparece en foto con detenido por robo de cables Desbordes dijo que Vallejo “miente abiertamente” por adjudicar intervención en Meiggs al gobierno Murió a los 62 años Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exjefe de la DINA Quiénes son los 4 detenidos por secuestro de empresario en Quilicura: Hay una adolescente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
08/08/2025 14:43

Trump habría autorizado a ejército de EEUU a atacar carteles latinoamericanos

El mandatario autorizó a sus Fuerzas Armadas para atacar a las organizaciones criminales en sus respectivos países. 

Publicado por Gabriela Valdés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva destinada al Pentágono que autorizaba el uso de fuerza militar contra cárteles en América Latina y contra líderes que consideraba vinculados, como Nicolás Maduro.

Si bien ni el Pentágono o la Casa Blanca ha hablado de esto, la información fue publicada por el The New York Times junto a fuentes fidedignas.

Estas personas familiarizadas con las conversaciones señalaron, bajo condición de anonimato, que los oficiales del Ejército estadounidense están desarrollando posibles estrategias para actuar contra estos grupos.

De confirmarse la militarización en la lucha contra el narcotráfico, no sería la primera medida de este tipo impulsada por Trump. Durante este año, el líder ha enviado a la Guardia Nacional y tropas a la frontera suroeste para contener el ingreso de drogas e inmigrantes, además de instruir un refuerzo en las labores de vigilancia y decomiso de estupefacientes.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

08/08/2025

“Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

08/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025
Publicidad