Trump habría autorizado a ejército de EEUU a atacar carteles latinoamericanos - Chilevisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva destinada al Pentágono que autorizaba el uso de fuerza militar contra cárteles en América Latina y contra líderes que consideraba vinculados, como Nicolás Maduro.
Si bien ni el Pentágono o la Casa Blanca ha hablado de esto, la información fue publicada por el The New York Times junto a fuentes fidedignas.
Estas personas familiarizadas con las conversaciones señalaron, bajo condición de anonimato, que los oficiales del Ejército estadounidense están desarrollando posibles estrategias para actuar contra estos grupos.
De confirmarse la militarización en la lucha contra el narcotráfico, no sería la primera medida de este tipo impulsada por Trump. Durante este año, el líder ha enviado a la Guardia Nacional y tropas a la frontera suroeste para contener el ingreso de drogas e inmigrantes, además de instruir un refuerzo en las labores de vigilancia y decomiso de estupefacientes.