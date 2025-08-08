Trump habría autorizado a ejército de EEUU a atacar carteles latinoamericanos - Chilevisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva destinada al Pentágono que autorizaba el uso de fuerza militar contra cárteles en América Latina y contra líderes que consideraba vinculados, como Nicolás Maduro.

Si bien ni el Pentágono o la Casa Blanca ha hablado de esto, la información fue publicada por el The New York Times junto a fuentes fidedignas.

Estas personas familiarizadas con las conversaciones señalaron, bajo condición de anonimato, que los oficiales del Ejército estadounidense están desarrollando posibles estrategias para actuar contra estos grupos.