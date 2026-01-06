 Donald Trump descarta elecciones en el corto plazo en Venezuela: “Primero tenemos que arreglar el país” - Chilevisión
06/01/2026 12:10

Donald Trump descarta elecciones en el corto plazo en Venezuela: “Primero tenemos que arreglar el país”

Además, el mandatario estadounidense tuvo palabras para la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, brindó recientemente una entrevista al medio NBC News donde descartó una pronta convocatoria a elecciones en Venezuela. 

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", dijo el mandatario estadounidense al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes.

Sobre eso, el multimillonario y quien logró la captura de Maduro el pasado sábado 3 de enero agregó: "Llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse... Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre". 

Trump asegura que Delcy Rodríguez está cooperando

Donald Trump también tuvo palabras para Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada de Venezuela. 

"Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que ella ama a su país y quiere que su país sobreviva", aseguró Trump.


