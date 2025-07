Tragedia en aeropuerto de Italia: Hombre murió succionado por la turbina de un avión - Chilevisión

Un Airbus A319 de la compañía española Volotea, se vio envuelto en un fatal incidente este martes, tras succionar a un hombre en la pista de despegue.

Una verdadera tragedia remeció este martes al aeropuerto de Milán Bérgamo Orio al Serio, en Italia, luego que un hombre falleciera succionado por la turbina de un avión.

La víctima irrumpió en la pista del terminal aéreo justo en el momento en que un avión Airbus 319 de la empresa española Volotea se encontraba realizando maniobras para despegar.

En ese momento, la turbina de la aeronave 'tragó' al hombre y le provocó la muerte.

We're investigating reports of an incident involving our flight V73511 BGY-OVD, which occurred on the ground after boarding was completed and ready for departure. We're aware that one individual has sustained serious injuries involving the aircraft engine. More information soon. — Volotea (@volotea) July 8, 2025

A través de la cuenta de X, la aerolínea manifestó que "está investigando informes sobre un incidente relacionado con el vuelo V73511 BGY-OVD, ocurrido en tierra tras completar el embarque y estar listo para despegar".

Los pasajeros con vuelo destino a Oviedo tuvieron que ser evacuados del avión y puestos bajo resguardo. Con el pasar de las horas, la firma low cost informó más detalles del caso, mediante un comunicado.

"Todos los pasajeros y la tripulación se encuentran bien físicamente. No obstante, la compañía está proporcionando apoyo psicológico tanto a los pasajeros como a los miembros de la tripulación implicados", añadieron.

We are doing everything possible to support the affected passengers and crew, providing them with psychological support, while working in close coordination with the Italian authorities. — Volotea (@volotea) July 8, 2025

El hecho obligó al cierre temporal de las operaciones del aeropuerto y la reprogramación de diversos vuelos.